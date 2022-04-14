مضار ناتجة عن استخدام الزيت لقلي الطعام حذر منها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، خصوصا خلال شهر رمضان، منها خسارة الوجبة معظم فوائدها وفيتاميناتها، وزيادة حجم الطعام بنسبة 20-40% وبالتالي زيادة في السعرات الحرارية في الوجبة، إضافة إلى تشبع وتشرب الوجبات المقلية بالزيوت والدهون.

ومن أبرز الخطوات المساعدة في التقليل من تلك المضار الحرص على تجنب قلي الطعام قبل أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة، وتجنب القلي بالزيوت المخصصة للطبخ، وتغيير الزيت عند تغير لونه أو ظهور رائحة في الزيت المستخدم.

وألمح المجلس إلى تفضيل استبدال طرق القلي التقليدية بالقلاية الهوائية وهذا لتقليل كمية الزيوت في الطعام الذي يتم تناوله في الوجبات خلال شهر رمضان.