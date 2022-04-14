أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، مواعيد فتح البوابة الإلكترونية (أكاديميا) لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر، ومن كلية إلى كلية أخرى، اعتباراً من 19 ذي القعدة 1443 وحتى الـ 21 من الشهر نفسه، كما ستستقبل العمادة طلبات التحويل الخارجي من الجامعات إلى جامعة الملك خالد من 20 ذي القعدة حتى 1 ذي الحجة، وبالنسبة إلى تغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم)، وكذلك الالتحاق بالبكالوريوس التكميلي لطلاب الدبلوم فسيكونان خلال الفترة 16 - 20 محرم 1444، ودعا الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد، فيما سيكون التقديم عن طريق الرابط:

https://registration.kku.edu.sa/kku/init

وأكد القرني أن تقديم طلبات التحويل سيكون عبر البوابة الإلكترونية، مشدداً على أهمية التقيد بالمواعيد المعلنة، والتقديم عبر النظام الإلكتروني فقط، لافتاً إلى أنه يمكن الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط:

https://drive.google.com/file/d/18HUHPvmstPWyMmx4wCwvLAWYRdBMQ2j0/view?usp=drivesdk،

كما أن المفاضلة ستكون إلكترونية حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.