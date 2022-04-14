كشفت «صحة الرياض» ضبط 351 مخالفة، وذلك في إطار حملتها الرقابية حيث تواصل تنفيذ حملة رقابية على الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان.

كما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها «صحة الرياض» 803 جولات رقابية خلال 4 أيام.

وبيّنت «صحة الرياض» أن أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان هي: مزاولة المهنة الصحية بدون تراخيص نظامية، وتجاوز الاختصاص، وعدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتیازاتهم في مكان بارز، وكذلك استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأيضاً قصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأشارت «صحة الرياض» إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10 آلاف ريال للممارس و150 ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن «الصحة» تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.