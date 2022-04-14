أزالت أمانة عسير أكثر من 98 مظلة مخالفة لمواقف مركبات وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في أبها.

وأوضحت أمانة عسير بأنه تمت إزالة المظلات المُخالفة بعد إشعار أصحابها بذلك، بهدف الحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في رصد كافة المظلات المخالفة، وإزالتها كونها تُعد إحدى مظاهر التشوه البصري، ومخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاما في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة الجميع إلى التصدي لكافة أشكال التشوه البصري والتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى من خلال مركز البلاغات الموحد 940.