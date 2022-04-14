أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم (الخميس) إنشاء وإطلاق أول خدمة للشحن السريع للسيارات الكهربائية في المنطقة، بتقاطع طريق سلطانة مع طريق خالد بن الوليد في المرحلة الأولى، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين لاستخدام الطاقة الكهربائية والتقليل من انبعاثات الكربون وتحقيق الامتثال البيئي.

وتوفر الخدمة متطلبات السلامة والمواصفات والمعايير العالمية، حيث جرى توريد الجهاز من نوع Tesla Wall Connector، بقوة تيار كهربائي يبلغ من 6 إلى 32 أمبيرا، وبجهد كهربائي يبلغ 220 فولتا، وسيتمكن من شحن السيارة الكهربائية في مدة أقصاها 8 ساعات.

يذكر أنه يجري تجهيز وإطلاق الخدمة في 7 مواقع متنوعة تشمل 3 نقاط في المنطقة المركزية، ونقطة في كل من جادة أحد، وطريق المطار، وممشى العباس بن عبادة، وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.