أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس (الأربعاء)، عددا من البرامج العلمية والتطبيقية المختصة بعلوم القرآن الكريم وتلاوته، بحضور مدير الإدارة لشؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني.

وتشمل هذه البرامج برنامج (بيان) لترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغات المختلفة (لإدارة شؤون المصاحف)، ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل قراءة القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية بـ(70) لغة عالمية متوفرة من خلال خاصية الباركود وبرنامج فضائل في موسمها الثاني (لإدارة الحلقات القرآنية) تقام خلال موسم رمضان للراغبين بحفظ سورتي الكهف والملك، والنطق الصحيح للكلمات وحسن تجويد القرآن الكريم وأدائه، وأن يتلى كتاب الله عز وجل كما أنزل، ومقرأة النشء الرمضانية (لإدارة مقرأة الحرمين) وهي مقرأة تعنى بتصحيح تلاوة القرآن الكريم للصغار وتعليمهم كيفية النطق الصحيح لكلمات القرآن الكريم وحروفه، والحقيبة الرمضانية (لإدارة شؤون الكتب) وهي عبارة عن عدد من الكتب العلمية والكتيبات الدعوية في ما يخص شهر رمضان المبارك بخاصية (QR) الباركود ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.