دشنت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، برامجها النوعية للدراسات العليا العام القادم، واشتملت الخطة على (10) برامج نوعية، وينطلق التسجيل (الخميس) 25-10-1443هـ إلى (الخميس) 24-11-1443هـ، وتهدف هذه البرامج لصناعة جيل يمتلك القدرة والكفاءة واستشراف المستقبل. وتضم القائمة المعلنة: «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير الإدارة العامة التنفيذي، وماجستير التمويل والاستثمار التطبيقي، وماجستير المحاسبة المهنية، وماجستير السياسة العامة التنفيذي، وماجستير الإدارة الصحية التنفيذي، وماجستير إدارة الموارد البشرية، وماجستير التسويق الإستراتيجي».كما أعلنت أحدث برامجها؛ برنامج الماجستير التنفيذي في اقتصاديات الأعمال، وبرنامج الماجستير التنفيذي في المراجعة الداخلية، التي ستبدأ أولى فصولها الدراسية العام القادم. واعتبر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد بادغيش، هذا الكم من البرامج وتنوعها مواكبا للتطور العلمي وقطاع التعليم العالي والنهضة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات والصناعات. ولفت إلى أن الهدف من ذلك مواكبة التحول الوطني الكبير ومشاركة مخرجات الجامعة في المشاريع النهضوية التي تشهدها البلاد. وأكد أن دور مخرجات التعليم، وتحديدا العالي، يجب أن يكون نوعيا ويتماشى مع احتياجات سوق العمل التي تشهد اليوم طفرة نوعية في التخصصات. وذكر أن هذه البرامج تأتي متوافقة مع رؤية الوطن 2030 في مجال التعليم العالي، من خلال تنوع الدراسات وحداثة البرامج ومواكبتها احتياجات سوق العمل، ولفت إلى النوعية المختارة لتدريس مثل هذه البرامج بأنهم نخبة من المتخصصين في عدد من المجالات، ويمتلكون من الخبرات الكثير.يذكر أن القائمة المعلنة تضم عددا من البرامج التي حققت عددا من الاعتمادات الأكاديمية الدولية، ورواجا مميزا من خلال الإقبال عليها من قبل المتقدمين للدراسة، من أبرزها الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية لتطوير كليات الأعمال AACSB، حيث تعد كلية الاقتصاد والإدارة ضمن 5% من كليات الأعمال الحاصلة عليه على مستوى العالم.