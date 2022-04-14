تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، مواقيت الطائف، شملت ميقات وادي محرم بالهدا وميقات قرن المنازل بالسيل الكبير؛ للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة من خلال هذه المواقيت، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

رافق الشيخ الخميس خلال الجولة، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف وزير قاسي العتيبي، حيث تجول بمرافق المواقيت واطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستمع إلى استفسارات المعتمرين في المواقيت.

وشملت الجولات الوقوف مع مشرفي المواقيت والمصليات واللجان الفنية ومؤسسات الصيانة المتعاقد معها على المساجد ونظافتها وتكييفها، ودورات المياه وجاهزيتها من حيث النظافة، ووجود المنظفات والمطهرات، ومواقف السيارات، كما التقى عدداً من ضيوف الرحمن من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات المقدمة لهم من خلال هذه المواقيت.

وأكد الشيخ الخميس أن الجولات الميدانية «تأتي من واجبنا لخدمة ضيوف الرحمن، وإبراء لذمتنا وما وكّلنا به ولي الأمر من عدم التقصير في خدمتهم، وتنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد مرارا على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة»، مبيناً أن الوزارة تعمل على قدم وساق لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في توفير كافة الخدمات للمعتمرين بما يرتقي برسالة الوزارة وأهدافها العامة.

كما التقى خلال الجولة الأئمة والدعاة المكلفين بأعمال التوعية الإسلامية بمساجد المواقيت وحثّهم على مضاعفة الجهود في توعية المعتمرين وتبصيرهم بأحكام المناسك. كما التقى بمشرفي الصيانة والتشغيل والكوادر النسائية التي تعمل في المواقيت من أجل راحة ضيوف الرحمن. وأشار إلى أن منسوبي الوزارة المكلفين بخدمة المعتمرين يرفعون شعار «خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا»، مع استشعار عظم الأمانة الملقاة والمسؤولية المناطة بهم، وعظم الأجر الحاصل بخدمة بيوت الله عز وجل وضيوف الرحمن.