دشّن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أمس (الأربعاء)، «تطبيق نمائي» إحدى المبادرات الوطنية لتنفيذ السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، التي تهدف إلى تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي.

وأوضح الدكتور العازمي، أن مبادرة تطبيق «نمائي» تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المجلس، ممثلاً بالمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لذوي الاضطرابات النمائية في المملكة.

وأضاف أن التطبيق يساعد الأهالي في تقييم حالة أطفالهم عند وجود اشتباه بطيف التوحد، حيث يمكّن المستخدمين من إجراء المسح والحصول على نتيجة فورية باستخدام أداة معتمدة دولياً دون الحاجة إلى عناء الذهاب لمراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى أنه يساعد في توجيه الحالات التي لديها اشتباه بوجود اضطراب طيف توحد إلى أقرب عيادة متخصصة لإجراء الفحص الإكلينيكي وتشخيص الحالة، وتقديم مواد توعوية وإرشادية لأسر المرضى والمختصين.

ونوه الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطراب النمو والسلوك، وتطويرها للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات الصحية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى الوصول بخدمات ذوي الاضطرابات النمائية إلى مصاف الدول المتقدمة.