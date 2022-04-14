شهدت جامعة أم القرى امس (الأربعاء) عقد اجتماع بين وفد من الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى برئاسة عميد الكلية الدكتور صالح بن عبدالله الفريح، مع الرئيس التنفيذي للجودة الدكتور أنس بن شعبان بانة، وفريق من الإدارة التنفيذية للجودة وسلامة المرضى بالتجمع الصحي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وكان هدف الاجتماع التفاهم والاتفاق بين الطرفين على عمل شراكات مستقبلية وتعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى لبناء وتطوير المجال الصحي والعاملين في هذا المجال بما يتماشى مع احتياجات القطاع الصحي وسوق العمل وخطط التحول الوطنية.