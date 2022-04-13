كرّم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، عدداً من منسوبي إدارات المشتريات في جامعة الملك خالد، والمديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، وإدارة تعليم بيشة، وبلدية البشائر؛ نظير تحقيقهم مراكز متقدمة في نتائج البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية خلال الربع الرابع من العام 2021، الصادر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وثمّن الأمير تركي بن طلال، خلال اللقاء الرمضاني الثاني الذي جمع عدداً من أصحاب المعالي والفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، في الصالة الملكية بالخالدية، جهود منسوبي إدارات المشتريات في الجهات الحكومية التي حققت التميز، مؤكداً أن ذلك نتيجة حرصهم واهتمامهم وحفاظهم على مقدرات الدولة، وإتقانهم للأعمال الموكلة إليهم، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهود ليستمر العطاء، وأن يكونوا قدوات حسنة لزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى بالمنطقة. وأشاد الأمير تركي بن طلال بجهود رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد العسيري، ومدير تعليم بيشة خالد الغامدي، ورئيس بلدية البشائر المهندس خالد الوادعي على تحفيزهم لمنسوبي المشتريات في إداراتهم، سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وفي ختام اللقاء، كرّم أمير عسير المتميزين في إدارة المشتريات بجامعة الملك خالد وهم: سعد الشهراني، عبدالمحسن آل ضبعان، مشعل آل شريم، علي آل مفرح، كما كرّم المتميزين في إدارة العقود والمشتريات بصحة عسير وهم: محمد آل فاضل، حسن عبدالله، علي القحطاني، عبدالله عسيري، بالإضافة إلى رئيس قسم المشتريات بإدارة تعليم بيشة سعد شبنان، ومنسوبي بلدية البشائر وهم: سعيد القرني، المهندس عبدالله القرني، المهندس علي الواسي، والمهندس هجاد الخثعمي.