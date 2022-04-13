استقبلت العناصر النسوية العاملة في إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية 6875 بلاغاً هاتفياً وإلكترونياً منذ بداية شعبان وحتى العاشر من رمضان، منها 726 شكوى عن مكبرات الصوت بالمساجد، فيما بلغ عدد الشكاوى المرفوعة على منسوبي المساجد 1150 بلاغا وجمعيات التحفيظ 4 بلاغات وأعمال الصيانة 918 بلاغا.

وأبلغ تقرير إحصائي أصدرته الوزارة اليوم (الأربعاء) أن الإدارة تلقت 1326 بلاغاً بمنطقة الرياض، 974 مكة المكرمة، 401 المنطقة الشرقية، 418 عسير، 247 بلاغاً المدينة المنورة، 265 بلاغاً في منطقة القصيم، 203 بلاغات بمنطقة جازان، كما تلقت 197 بلاغا بمنطقة حائل، 107 بلاغات في منطقة تبوك، و126 بلاغا بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 62 بلاغا بمنطقة الباحة، 52 بلاغا بمنطقة نجران، و35 بلاغا في منطقة الحدود الشمالية.