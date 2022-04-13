أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، ضرورة التزام المطاعم والمقاهي بإيضاح سياستها في الحد الأدنى للطلبات وإبرازها بشكل واضح للمستهلك.وأشار عبر حسابه الرسمي إلى ضرورة توضيح المنشآت التي تطبق سياسة الحد الأدنى للأسعار، من خلال معايير هي: إبراز اشتراط الحد الأدنى داخل المنشأة وفي قائمة الطلبات، وأثناء الحجوزات الإلكترونية والهاتفية، مع إيضاح سياسة المنشأة لإلغاء الحجوزات، لافتاً إلى منع فرض أي رسوم على الخدمات لطلبات المشترين.