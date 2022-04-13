بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية أن نبعث لكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال ولي العهد: «يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية أن نعرب لكم عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».