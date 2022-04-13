أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 110 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 263 حالة ووفاة حالتين."رحمهم الله"

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 752188 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 73 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 738011 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9062 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.