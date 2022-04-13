وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيزبن سلمان بن عبد العزيز، على البدء في إجراءات نزع ملكية جزءين من قطعتي أرض بمحافظة الطائف متداخلتين مع خطين هوائيين في محطة سيسد بالخط الرابط بين محطتي مليسا ووادي ليه. وتضمنت الموافقة إبلاغ الشركة السعودية للكهرباء القرار للجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر العقارات ولجنة التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوما. كما تضمنت الموافقة قيام الشركة بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزعها بالتعويض المقدر لهم وتوجيههم بإخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتدفع الشركة السعودية للكهرباء التعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات على أن تتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.