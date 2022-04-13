أكدت القرارات المتسارعة للبنك المركزي السعودي (ساما) أهمية اتخاذ الإجراءات الصحيحة بشكل فوري، وأنه لا مانع من التراجع عن اتخاذ القرار إذا كان لا يصب في مصلحة الأفراد والمنشآت.إن اعترف البنك المركزي بوجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، يؤكد أهمية مخرجات التعليم، وأن يتم تقوية الشراكات بين الجامعات والجهات المصرفية، لخلق جيل قادر على معالجة الثغرات، إضافة إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية بمختلف الوسائل والطرق، خصوصاً لكبار السن، والأفراد ذوي الإعاقة.إن ما قامت به شركات الاتصالات أخيراً بربط إصدار الشريحة بالبصمة، يتطلب من البنوك أيضاً تنفيذه بربط الحسابات البنكية أيضاً بالبصمة أو قصر فتحها إلا بأرقام شرائح اتصالات تم إصدارها من خلال البصمة، لمكافحة فتح الحسابات غير المتربطة بأرقامهم فعلياً، مع أهمية اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة مشاكل المبتعثين والمواطنين المقيمين في الخارج.