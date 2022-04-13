استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.