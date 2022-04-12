تمتد الذكريات الرمضانية الساكنة ذاكرة الموسيقي القدير مدني عبادي لأكثر من ستة عقود، نصفها عشق للفن ولآلة القانون تحديداً، وإصغاء لرموزه، والمشاركة في عزف منفرد وجماعي، ومناسبات، وحفلات، وهنا استعادة لسيرة الصوم وطقوس الشهر الكريم مع الفنان القدير (أبو مازن).بدأت مبكرا• متى بدأت الصوم؟•• بدأت الصيام مبكرا، إذ كان الأهل يعودونا على الصيام نصف يوم وبعد ذلك كنت أصوم اليوم كاملاً وأنا في سن مبكرة ولله الحمد.• ماذا تبقى من ذكريات الأمس؟•• الذكريات الأثيرة كثيرة، إلا أن أجملها في مكة المكرمة، كنا نفطر في الحرم الشريف ثم نعود للمنزل لنكمل الإفطار مع الأسرة.• ما برنامجك الرمضاني؟•• ليس هناك برنامج محدد سلفاً، وإنما بحكم ما تعودنا عليه إثر الانتهاء من الإفطار وأداء صلاة المغرب نجتمع مع العائلة لمشاهدة بعض البرامج التلفزيونية ثم الاستعداد لصلاة العشاء والتراويح هذا البرنامج الأساسي تقريباً.أتفقد المطبخ• هل يصوم «القانون»؟•• بالطبع أمنحه إجازة طيلة ثلاثين يوماً.• هل صمت خارج الوطن؟•• أفضل قضاء صيام رمضان في بلدي مع الأهل والأقارب، وصمت رمضان مرة واحدة خارج المملكة في مصر الشقيقة.• هل تدخل المطبخ في رمضان؟•• أدخل المطبخ لأتفقد ما يعدّه الأهل للإفطار، ولا أجيد الطبخ، ولكن ممكن أجهز بعض أنواع السلطات فقط.• من تدعو للإفطار؟•• أدعو الأهل والأقارب وبعض الأصدقاء المقربين.• ما وجبتك المفضلة؟•• الوجبات المفضلة هي الشوربة بأنواعها خصوصاً شوربة الحب والخضار والسمبوسة، وطبعا عميد السفرة الفول والعيش أبو اللحم.طاش ما طاش• كيف تقضي يوم الصوم؟•• أقضي يوم الصيام ما بين تلبية طلبات البيت وتوفير ما يلزم للوجبات ومستلزمات الإفطار وقراءة ما تيسر من كتاب الله الكريم.• من تفتقد في هذا الشهر الكريم؟•• أفتقد الوالدين -رحمهما الله- وموتاكم أجمعين.• ما هو برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• برنامجي التلفزيوني المفضل برنامج طاش ما طاش لما فيه من معالجات اجتماعية بصورة كوميدية وبعض المسلسلات التاريخية والوثائقية.أشتاق للضومنة• ما نصيب القراءة من ساعات النهار والليل؟•• ليس هناك وقت مخصص للقراءة، وإنما حسب المتيسر وأبرز الكتب المفضلة كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني، وأتمنى أن تعود بعض ألعاب زمان في الأحياء ومنها لُعبة كرة الطائرة والسلة ولعبة الضومنة وما فيها من تحديات.• كاتب تقرأ أو عالم تسمع له؟•• الكاتب الذي أحب أن أقرأ وأسمع له هو الأديب الراحل محمد حسين زيدان، رحمه الله.• ما الدعاء الذي تردده؟•• اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عظيم.• القارئ الأثير بتلاوته لذائقتك؟•• الراحل الشيخ محمد أمين، والشيخ عبدالله خياط، والشيخ محمد عمران، والشيخ خليل الحصري.