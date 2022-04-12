دقيقتان فقط.. ذلك هو الوقت المستغرق لرفع قرابة ١٣ ألف سفرة إفطار داخل المسجد الحرام وساحاته خلال شهر رمضان المبارك الحالي.

ويؤكد مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي أن الإدارة تعرف بالتعليمات والضوابط ذات العلاقة بسفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار، إذ يحرص الكثير من القائمين على إفطار الصائمين على الحضور يوميا قبل صلاة العصر لنقل مكونات سفرة الإفطار في المسجد الحرام بانسيابية عالية، ويقدر عدد السفر بأكثر من 13 ألف سفرة ومدة رفعها لا تتجاوز الدقيقتين.