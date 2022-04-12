تمضي الهيئة العامة للإحصاء قُدماً في تنفيذ تعداد السعودية 2022، مرحلة تلو أُخرى، وصولاً إلى مرحلة العدّ الفعلي، التي ستبدأ في التاسع من شوال، الموافق العاشر من مايو القادم، مؤكدةً التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات الأسر والأفراد المشمولين بالتعداد من مواطنين ومقيمين.

مبادئ التعداد

تُعتبر خصوصية وسرية المعلومات بجانب الأمن والسلامة؛ أهم مبدأين في «تعداد السعودية 2022»، حيث طمأنت الهيئة العامة للإحصاء المشاركين في التعداد السكاني، بالمحافظة والحرص الشديدين على سرية بياناتهم، وذلك من خلال التزام الهيئة أعلى مستويات السرية المتعلقة ببيانات الأفراد.

وفي ذات الإطار، فإن تنظيم «الهيئة» يمنع الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، أو مقار إقامتهم وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.

وتحظى البيانات المُجمّعة بأقصى مستويات الحماية جنبًا إلى جنب مع نتائج التعداد، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مكثفة لمراقبة عمليات جمع المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم بها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أيّ معلومات شخصية خاصة بالهوية أو عن أي سمات تعريفية ذات صلة بالأفراد، فيما سيتم استخدام البيانات المُجمّعة للأغراض الإحصائية فقط.

ويمثّل مبدأ خصوصية وسرية المعلومات أحد المبادئ الرئيسية لتعداد السعودية 2022، بالنظر لما يمثله هذا المبدأ من جانب تحفيزي مهم لثقة كل من المواطن والمقيم في الإفصاح عن بياناتهم الشخصية بطمأنينة تامة، وثقة مطلقة تجاه مجمل الأهداف الوطنية الكُبرى التي أُطلق من أجلها تعداد السعودية 2022.

وكشكل من أشكال تأكيد الهيئة العامة للإحصاء على مدى الأهمية القصوى لمبدأ خصوصية وسرية المعلومات، فقد تضمنت كافة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، وكذلك التصريحات الصحفية الواردة على لسان مسؤوليها، مدى التزام الهيئة المطلق بتطبيق هذا المبدأ كشرط من الشروط الأساسية لنهج أعمال التعداد، وذلك في كافة مراحل التعداد، وما يتبع ذلك من عمليات تنفيذية لاحقة ذات صلة بمشروع تعداد السعودية 2022.

أمن وسلامة

وفي ما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة، فإنّ الهيئة العامة للإحصاء تتعاون وتعمل مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكذلك وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) على مدار الساعة، في كل ما يتعلق بالاحترازات الصحية. ومن أبرز معايير الأمن والسلامة المطبقة في تعداد السعودية 2022 تمكين أرباب الأسر من التعرف على الباحث الميداني وقت زيارته للوحدات السكنية، من خلال طلب الاطّلاع على البطاقة التعريفة به في تطبيق «توكلنا»، أو الاطّلاع على البطاقة التعريفية التي يحملها، بالإضافة إلى الإلتزام بارتداء الزي الرسمي الخاص بتعداد السعودية 2022.

أهمية التعداد

ويعد «تعداد السعودية 2022» ركيزةً أساسيَّةً لرؤية المملكة 2030، بما يُقدمه من معلومات وبيانات تدعم خطط الدولة التنموية الراهنة والمستقبلية؛ من تطوير للمرافق العامة والخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها، وبما يُمكِّن الجهات المسؤولة من وضع إستراتيجية شاملة تتسق مع أهداف التنمية المُستدامة.

وبجانب فوائده الاقتصادية والتنموية، فإنّ مخرجات التعداد تعد رافداً أساسياً للأبحاث والدراسات لما تحتوي من المعلومات والأرقام الموثوقة والدقيقة ذات الصلة بمؤشرات النمو السكاني والتركيب العمري والنوعي ومستويات التعليم والدخل، وقوة العمل، والواقع المعيشي، ونوعية السكن.

معالجة البيانات

وستعقب مرحلة العدّ الفعلي مرحلة معالجة البيانات ونشر النتائج النهائية للتعداد ومشاركتها مع راسمي السياسيات وصُنّاع القرار من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يُسهم في تحقيق أهداف التعداد.

مسؤولية وطنية

وتأتي مشاركة السُكان؛ مواطنين ومقيمين في تعداد السعودية 2022، باعتباره واجباً ومسؤولية وطنية واجتماعية، وذلك من خلال التعاون مع الباحثين الميدانيين والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم بشكلٍ صحيح ودقيق، وذلك لما يمثله من أهمية قصوى تنعكس آثارها على مستقبل مملكتنا الحبيبة.