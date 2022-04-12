نيابةً عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة (80) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، وذلك بمقر الكلية بالعيينة.وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف، عبر فيها عن شكره وتقديره لرعاية نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (80)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، ومشاركة الخريجين فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية،مشيراً إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية، وأصبحوا على أتم الجاهزية والاستعداد ليكونوا قادة صفوف النزال، ورجالاً يُعتمد عليهم في ساحات الوغى والقتال، باذلين دماءهم دون مقدسات أمتهم، ليلحقوا بأسلافٍ لهم تخرجوا من هذا العرين، فكانوا نعم رجال قواتنا المسلحة طيلة خدمتهم العسكرية سلماً وحرباً.مضيفاً أن هذه الدورة ضمت طلبة من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية اليمن، وجمهورية موريتانيا.بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، كما تسلَّم هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، بعدها التقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.حضر الحفل، قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.