أكثر من 1018 سيدة وفتاة متطوعة، يقدمن خدماتهن لخدمة بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي في هذا الشهر المبارك، من خلال ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وفي خدمات التنقل (العربات الكهربائية)، حيث استُقطبن من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي: «إن المتطوعات اكتسبن المهارات والخبرات وأصبحن على قدر كبير بتأدية عملهن التطوعي، مما انعكس على نفوس المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين»، مشيرة إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مكنت المرأة العاملة من تسخير كافة مواردها وقدراتها العلمية والمهنية في خدمة المعتمرين والزوار، وصولاً إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال التطوع. ولفتت الهذلي إلى أن أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفعت لـ14 جهة حكومية وخيرية نسائية خلال 1443، وانعكست هذه الأعداد الكبيرة على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة، وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، مؤكدة أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال رمضان المبارك على مدار الساعة والمتطوعات وزعن على 4 دوريات في اليوم الواحد.