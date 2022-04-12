اعتبارا من أمس (الإثنين) بدأ تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي يقضي بتعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة، ودخوله حيز التنفيذ، والذي نص على تحديد الحد الأدنى للرواتب للاحتساب في نسب التوطين بالمهنتين. وحدد القرار الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ 7 آلاف ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة. ووفقا لما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية. ويشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية؛ وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين ضمن نسب التوطين المفروضة.