بهدف التقليل من اختناق الطرق عند وقوع الحوادث المرورية، ورفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحوادث عبر منظومة رقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي، تستعد الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، لإطلاق المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بُعد للحوادث المرورية البسيطة (بلغ – صور – جنب)، ابتداءً من اليوم.وكشفت الإدارة العامة للمرور، أنه للاستفادة من الخدمة يشترط وجود تأمين لدى أحد أطراف الحادثة، وعدم وجود إصابات أو وفيات، وأن يكون موقع الحادثة ضمن النطاق المكاني لشركة نجم، وذلك من خلال تطبيق نجم (بلغ – صور – جنب)، بهدف تجنب حدوث الكثافة المرورية الناتجة عن الحوادث.وتهدف هذه المبادرة، التي تستخدم تطبيق «نجم»، إلى تحويلها قناة أساسية للبلاغات عن الحوادث المرورية، وإتمام الخدمات الذاتية، بما يواكب متطلبات العملاء من أي موقع وفي أي وقت، ويسهم في تسهيل خدمات ما بعد الحادثة، والتقليل من اختناق الطرق عند وقوع حادثة مرورية، وبالتالي رفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحوادث من الأفراد ضمن منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث التقنيات، وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع ضمانها لأعلى درجات الأمن السيبراني. وبين المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، أن هذا النوع من المبادرات يضفي مزيدًا من التطور على منظومة التأمين في المملكة، ويسهم بشكل فاعل في ترسيخ السلامة المرورية التي تعد هدفًا محوريًا لكل الشركاء والمعنيين، وستكون مبادرة المعاينة عن بعد حجر أساس في بناء بنية تحتية ترتكز على التحول الرقمي ورضا المستفيدين، وسلامتهم والوصول إلى مجتمع حيوي وطرق آمنة، توافقًا مع رؤية المملكة 2030.