أوضح وكيل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة الحجيلي، أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأفاد أن وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود سخَّرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.