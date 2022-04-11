ترعى شركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ المالك والمطور لـ«وجهة مسار» في مكة المكرمة، مسابقة شعرية في حب مكة، خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة أدب في «تويتر».

وتأتي المسابقة امتدادا لحملة «وجهة مسار» الرمضانية في حب مكة، فرحا بعودة زوار العاصمة المقدسة بعد عامين من القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

ووجهت «مسار» الدعوة إلى شعراء المسلمين حول العالم للتعبير عن مشاعرهم وذكرياتهم وشوقهم إلى أم القرى، عبر أبيات شعرية في حب مكة، شرط تَضمين وسم (#في_حب_مكة) بالأبيات، والإشارة بها لحساب وجهة مسار @MasarMakkah. وسوف يتم اعتبار الأبيات الفائزة هي الأكثر تفاعلاً وإعجاباً وإعادة تغريد من قبل القراء والمتابعين عبر منصة أدب، التي تعتبر واحدة من أشهر المنصات المهتمة بالأدب والشعر عبر وسائل التواصل.

وأعلنت وجهة مسار 3 جوائز للفائزين في المسابقة، تشمل إقامة فاخرة (ليلتين) في أحد الفنادق الكبرى بمكة المكرمة خلال الشهر الكريم، كما سيتم في نهاية المسابقة إصدار كتيب (بي دي اف) يحوي أبرز ما قاله الشعراء المشاركون في حب مكة.