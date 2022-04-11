أصيبت مديرة مدرسة و5 معلمات و3 من أطفالهن جراء حادثة مرورية وقعت لسيارتهن مع سيارة شاب وجها لوجه اليوم (الاثنين) على طريق الجنينة الرفايع بشمال بيشة، حيث تعرضت سيارة الشاب للانقلاب، وتم نقل المصابات وأطفالهن للعلاج بمستشفى الملك عبدالله.

وأشار مصدر لـ«عكاظ» إلى أن من بين المصابات مديرة المدرسة، كما أن مصابة أخرى تعرضت لنزيف داخلي وتم إدخالها إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله، بينما تعتبر حالة الأطفال الثلاثة مستقرة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بتعليم بيشة فهيد عون الدوسري أنه متواجد حاليًا في مستشفى الملك عبدالله، بحضور ومتابعة مدير التعليم خالد الغامدي وعدد من المسؤولين بالتعليم للاطمئنان على حالة المصابات وأطفالهن.