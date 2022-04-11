أزالت الفرق الميدانية 18 معملاً لتصنيع مواد البناء (الجبس) على مساحة 18 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس أحمد جابر الزهراني أنه استكمالاً لجهود الأمانة في متابعة إزالة المواقع المخالفة بنطاق الحمدانية والتي تمت مباشرتها خلال الفترة الماضية نفذت الفرق الميدانية أعمال إزالة 18 موقعاً تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية (معامل لتصنيع «الجبس») على مساحة 18 ألف متر مربع، مبيناً أن الجهود مستمرة خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المواقع من خلال حملات مكثفة تستهدف مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون البلدية في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدا أن ذلك يأتي استكمالا لجهود أمانة محافظة جدة المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكافة أشكالها في نطاق طيبة.