فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى تفيد بوجوب الزكاة في الذهب، أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ«عكاظ» أن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة عليه وإن لم يستخدمه الشخص لسنة أو أكثر، وهذا الذي عليه الفتوى وجمع من أهل العلم.وقال: «أما الذهب المعد للتجارة أو للادخار والإنفاق منه بشرائه بقصد الادخار وإذا احتاجه الشخص يبيع منه ويقضي حاجته منه فهذا تجب فيه الزكاة».وكان العضو السابق في هيئة كبار العلماء الدكتور قيس محمد آل الشيخ مبارك قد أكد لـ«عكاظ» أن استهلاك الموظف كامل راتبه يسقط عنه الزكاة.