باشرت شرطة محافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، يبلغان من العمر 15 عاما، وأسفرت الحادثة عن وفاة أحدهما.

وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الحادثة وقعت في «متوسطة غرناطة»، بحي مشروع الأمير فواز.

وبينت المصادر أن الطالبين وآخرين داخل أحد فصول الصف الثالث متوسط، وقع بينهم شجار أدى لارتطام رأس الطالب المتوفى بإحدى الطاولات، ونهض بعد ذلك، غير أنه سرعان ما سقط، وحاول زملاؤه إسعافه قبل حمله نحو أحد المشرفين، حيث تم إجراء محاولة تنفس صناعي له، إلا أن الطالب تعرض لنزيف في الرأس تسبب في وفاته، فيما تم استدعاء «الهلال الأحمر» على الفور.

وعلمت «عكاظ» أن «تعليم جدة» شرع في اتخاذ إجراءات إدارية على خلفية الحادثة، لعدم وجود معلم خلال وقوع الشجار داخل الفصل، إذ تم فتح تحقيق بهذا الخصوص، كون الحصص الدراسية متتابعة في رمضان، ولا توجد بينها فترة 5 دقائق كبقية الشهور.