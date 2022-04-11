التقى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بمقر الوزارة، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وبحث اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون الصحي بين المملكة وبريطانيا، والوضع الحالي لجائحة كورونا، وسبل التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات مما يساعد في التحرّك الاستباقي لمواجهة الأزمات الصحيّة حال حدوثها.وأشاد كرومبتون بجهود المملكة خلال الجائحة التي ساهمت في التقليل من آثارها السلبية، مطلعاً على تجربة الوزارة في برامج التحوّل والتطلعّات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمّة من خلال تلك البرامج. عقب ذلك تجوّل السفير على مستشفى الصحة الافتراضي، مستمعاً لشرح عن الخدمات التي يُقدمها المستشفى.