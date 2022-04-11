بحث لقاء جمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني، كما بحث اللقاء الذي تم في ديوان الوزارة بالرياض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وشهد اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.