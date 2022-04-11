كشفت أمانة جدة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 17 نوفمبر 2022م، حيث تستهدف إزالة 26 حياً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع، إلى جانب الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع.وقالت إن الأحياء العشوائية تبلغ 64 حياً، ستتم إزالة 43 منها إزالة كاملة، أما الـ30 الباقية سيتم تطويرها ولن تُزال.وتضم الأحياء العشوائية في محافظة جدة (ثول، ذهبان، النزهة، الربوة، العزيزية، مشرفة، الرحاب، بني مالك، الرويس، الشرفية، بترومين، الكرنتينة، الثغر، الثعالبة، النزلة اليمانية، القريات، غليل، مدائن الفهد، الجامعة، الروابي، البغدادية، الكندرة، العمارية، الصحيفة، البلد، السبيل، الهنداوية، الخمرة والسرورية، الخمرة الثعالبة، الخمرة القرنية، القوزين، الحمدانية، بريمان، قويزة، المنتزهات، الكيلو 11، كيلو 14 الشمالي، كيلو 14 الجنوبي، كيلو 15، كيلو 16، كيلو 18 الشمالي، كيلو 18 الجنوبي، الهوارنة، الكيلو 23، المحاميد والفاو، الحذيفات). وشهدت المرحلة الأولى إزالة أحياء النزهة، السلامة، بترومين، الثغر، الثعالبة، النزلة اليمانية، القريات، غليل، مدائن الفهد، البغدادية، الكندرة، العمارية، الصحيفة، البلد، السبيل، الهنداوية، الكرنتينة. فيما سيتم استئناف إزالة أحياء بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم، كيلو 14 الشمالي، بعد عيد الفطر. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن أبرز الأحياء التي سيتم تطويرها دون إزالة هي بريمان والأجواد شرقي جدة، إضافة إلى أحياء جنوب جدة (الخمرة والسروات والضاحية والوادي والقوزين والفضيلة والقرينية، كيلو 14 الجنوبي، كيلو 15، كيلو 16، كيلو 18 الشمالي، كيلو 18 الجنوبي، الهوارنة، الكيلو 23، المحاميد والفاو، الحذيفات).