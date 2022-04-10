رغم أن العمل الدبلوماسي يستغرق جل وقته، يحرص السفير السعودي لدى الجمهورية التونسية عبدالعزيز الصقر على العلاقات الاجتماعية، والنشاطات الأُسرية، ومتابعة البرامج، والقراءة، ويراها روافد لتعزيز الشخصية، وفي هذه الزاوية نشارك السفير برنامجه في شهر رمضان.

قراءة وعبادة

• متى بدأت الصيام؟

•• بدأته مبكرا، كان الوالد، رحمه الله، حريصا على ذلك وربما كان دور العائلة مهما جدا في توجيه الأبناء ومساعدتهم على الصوم.

• ذكرياتك الأثيرة في رمضان؟

•• تلك المائدة الجميلة التي كانت تجمعنا مع أبي - رحمه الله - وإخواني وأخواتي على ما قسم الله من خير.

• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟

•• ليس هناك برنامج محدد ولكن معظم الوقت بعد العمل أقضيه بالمنزل في القراءة والعبادة وشؤون الأسرة.

• أين تفضل قضاء الشهر الكريم؟

•• بالطبع أجمل مكان لقضاء رمضان هو بلادي المملكة العزيزة وبين مكة والمدينة، عمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

• كم رمضان صمته خارج الوطن؟

•• ربما ١٠ رمضانات.

أساعد ما استطعت

• هل تدخل المطبخ؟ وما الذي تجيده من طبخات؟

•• أساعد ما استطعت، وأنا متخصص في عمل الكبسة بشهادة العائلة.

• من تدعو لمائدة الإفطار؟

•• الأهل والزملاء، وفي تونس ندعو أعضاء الحكومة والسفراء والإعلاميين للإفطار السنوي.

• ما الوجبات المفضلة؟

•• اللقيمات والشوربة والمكرونة.

• كيف تقضي يوم الصيام؟

•• في العمل ثم المنزل.

• من تفتقد في رمضان؟

•• أفتقد والدي، رحمه الله.

«العاصوف» هو المفضل

• ما برنامجك التلفزيوني المفضل؟

•• المفضل الآن «العاصوف»، وأحب مشاهدة المسلسلات التاريخية.

• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضلة؟

•• أقرأ يوميا ما يعادل ٤ ساعات. وأحب قراءة القرآن، ومقدمة ابن خلدون، وحياة في الإدارة.

• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟

•• اجتماع العائلة.

• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟

•• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أحب القصيبي

• كاتب تحب القراءة له؟

•• أحب القراءة لغازي القصيبي، رحمه الله.

• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟

•• الشيخ علي جابر.

• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟

•• أنا مقل جدا في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

• تطبيق في هاتفك تعيش فيه وقتا أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟

•• تطبيق القرآن الكريم.

أسئلة المطبخ

• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟

•• ليس هناك شيء محدد، ربما مزاحمة الأهل في أسئلة المطبخ أكثر من اللازم.

• ماذا تردد عادة بينك وبين نفسك «حكمة، شعر، أغنية، مثل»؟

•• دائما أتذكر الحكمة التي تقول: «كل هذا الوقت سيمضي».