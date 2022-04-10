أطلقت وحدة الأسر الكافلة بالخرج التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع مبادرة «العمرة في رمضان» التي تستهدف 53 من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة بالمحافظة إضافة لعدد من الايتام المشمولين بالرعاية اللاحقة مقسمين إلى دفعات تستمر كلٌ منها 3 أيام.

كما نفذت الوحدة برنامجين تدريبين الاول عن مهارات التعامل مع اختبار القدرات للأبناء الأيتام في المرحلة الثانوية تعرفوا خلالها على استراتيجيات الحل الكمي واللفظي وتطبيقات وتمكين الاختبار وفنيات الحل ومعوقات الحل والتهئية النفسية. وتخلل البرنامج توزيع الحقائب التدريبية على المتدربين. فيما ناقش البرنامج الثاني دور الأخصائي الاجتماعي «واقع الأبناء من الصغر وتعزيز ثقة الابن بنفسه ومساعدته على تقبل ذاته مع طرح بعض المشاكل التي تواجه بعض الأبناء وأسرهم».

الجدير بالذكر ان مجموعة البرامج والمبادرات التي نفذتها وحدة الأسر الكافلة بالخرج اقيمت بالتعاون مع عدد من الجهات والمراكز الخارجية ذات العلاقة مثل مستشفى إرادة للصحة النفسية وحملة الأخيار للحج والعمرة.