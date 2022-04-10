استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وعددا من طلاب وطالبات المدارس المتميزين والحاصلين على المراكز المتقدمة في المجالات العلمية والثقافية.

وهنأ الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.

وقال أمير تبوك: «أنا سعيد أن ‏التقي بكم اليوم وفخور بكم وأنتم عماد المستقبل وبلادكم تتطلع لكم وأنتم تواصلون المسيرة إلى الأعلى، منطقتكم مميزة وظهرت الكثير من الأمور التي تغير من شكل المنطقة في الدراسة والابتعاث وفرص العمل وسوف نشاهد قريبا أحدث التقنيات وسوف تكون هنا في منطقتكم من خلال مشروعات نيوم والبحر الأحمر وآمال والديسة وتروجينا وغيرها من المشاريع، وكما ترون منطقة تبوك أصبحت الآن ورشة العمل وهذا بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ‏مبديا سعادته وفخره عندما شاهد ‏قبل عشرة أيام أثناء رعايته (ملتقى نيوم ‏مستقبل الإنسان والمكان) الشباب والشابات المبتعثين وتعلو وجوههم السعادة والتفاؤل بسبب التغير الذي أحدثته نيوم لهم».

ونوه الأمير فهد بن سلطان بدور مدارس الملك عبد العزيز والمستوى العلمي والتميز الذي وصلت له المدارس.

من جهته، أعرب المشرف العام على مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بهذا الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة. وفي الختام تسلم أمير تبوك درع الرئيس الفخري لنادي التطوع بالمدارس.