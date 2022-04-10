موضوعات عديدة استأثرت باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال اليومين الماضيين، وجاء على رأسها وسم #في_حب_مكة، وهي حملة أطلقتها شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ «وجهة مسار» في العاصمة المقدسة؛ وذلك احتفاء بعودة مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والمصلين من داخل وخارج المملكة بكامل طاقتها الاستيعابية، بعد رفع كافة القيود المتعلقة بجائحة فايروس كورونا (COVID-19).

وأثارت حملة #في_حب_مكة مشاعر الشوق في قلوب المغردين والمؤثرين على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث نجح الوسم في بلوغ مراتب متقدمة طيلة يوم أمس؛ وليس ذاك فحسب بل تجاوز عدد مشاهدات الفيديو الخاص بالحملة الرمضانية، سقف الثلاثة ملايين ونصف المليون مشاهدة تقريبًا، وهو ما يؤكد النجاح الاتصالي لها في إبراز مشاعر الشوق والحنين للديار المقدسة.

وتنوعت التفاعلات بين عدد من المؤثرين السعوديين على منصة تويتر، ومن بينهم النجم الكروي المعروف ياسر القحطاني الذي تفاعل مع الوسم عبر حسابه الشخصي (Y20@) الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين متابع، كاتبا ما نصه

(رمضان هذي السنة غير.. مكة عامرة بالصائمين والقائمين والحرم ممتلئ.

الحمد الله على عودة هذا المشهد المعتاد في رمضان. #في_حب_مكة).

وأما الكوميدي السعودي الشهير فايز المالكي (fayez_malki@)، فقد كان تفاعله مع الوسم بطريقته الخاصة من خلال طرح الأسئلة التشويقية التي تُبرز معالم الشوق، فقد دون على حسابه الشخصي في تويتر الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين متابع «أجد #في_حب_مكة سلام وسكينة وسرور.. وأنت»، هذا الطرح دفع المغردين بشكل مكثف إلى التعليق من خلال الإجابة على سؤاله الذي بلغ أكثر من 160 تعليقًا، كما أن التفاعل ظهر في إعادة تغريدته (رتويت)، فيما تجاوز تفضيل على التغريدة 325 تفضيلًا.

ومن جهة أخرى، أبدى الخبير التقني فيصل السيف (falsaif@) إعجابه بفيديو الحملة التشويقي وكتب ما نصه: «سعادتنا لا توصف بعودة مكة لسابق عهدها، صلوات بدون تباعد، وموائد إفطار #في_حب_مكة مجتمعين وإعلان مليء بالمشاعر»، ولم يكتفِ بذلك بل طلب من متابعيه الذين يتجاوزون 1.2 مليون متابع مشاركة مشاعرهم مع الوسم.