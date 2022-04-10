أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة عسير في تعقّب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية في أبها عن رصد بسطات عشوائية، ونصف طن من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتمت مصادرتها. وقالت الأمانة إنه في إطار الجهود لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط 13 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وأكدت مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين، والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها؛ حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، فيما ثمّنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.