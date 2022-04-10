دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالملحقية الدينية بالسفارة السعودية في الخرطوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان وجنوب السودان أمس في الخرطوم، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبد العاطي أحمد عباس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، والأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان عبدالله برج، وعدد من المسؤولين.وشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، 15 ألف سلة غذائية، في حين شملت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور 10 أطنان سيتم توزيعها على عموم الولايات السودانية.وبين السفير السعودي، أن البرنامج يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية عبر مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي وغيرهما من المنظمات السعودية في عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية.من جانبه، ثمن الوزير السوداني جهود المملكة المستمرة في المجال الخيري والإنساني من خلال منظماتها الخيرية في جميع أنحاء العالم وفي السودان خصوصاً، مبيناً أن المشروع سيسهم في خدمة العديد من الأسر.