بحث تطوير العلاقات المالية والاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وماليزيا، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون لمواجهة تحديات التغير المناخي، كان محور اللقاء الذي تم في جدة، وجمع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد أزمين علي.اللقاء شهد -أيضاً- دعم ماليزيا للمملكة في استضافة معرض إكسبو لعام 2030م، في مدينة الرياض، وفي ختامه وجه أزمين الدعوة لمعالي وزير المالية السعودي لزيارة ماليزيا.حضر اللقاء عدد من المسؤولين السعوديين والماليزيين.