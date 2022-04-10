يتمتع المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني بحضور لافت في مواقع التواصل.. «عكاظ» فتحت معه نافذة رمضانية، وسياحة خفيفة بعيدا عن تعقيدات القوانين ومشاغل المرافعات.يوم لا ينسى• متى بدأت الصيام؟•• منذ نعومة أظفاري.. تحديداً في السادسة من عمري.• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• أكثر الذكريات إيلاماً كانت في شهر رمضان وهي وفاة والدي -رحمه الله- بعد معاناة مع مرض السرطان، وأكبر النجاحات العملية والعلمية في حياتي كلها كانت أثراً لدعائه لي في اللحظات الأخيرة والحرجة من حياته.• هل تُعد برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟•• رمضان عندي لا يختلف أبداً عن بقية الشهور إلاّ في جزئية واحدة وهي «عظمة الزمان»، التي تتطلب الإكثار من فعل الخيرات.نصب واحتيال• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟•• مع زوجتى وأبنائي في منزلي.• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• مرة واحدة، وهو شهر رمضان في عام 1436هـ، وكان أسوأ رمضان مرَّ علي في حياتي، حيث صمته كاملاً في «دبي»، بعد تعرضي لعملية نصب واحتيال منظمة فرضت علي البقاء فترة طويلة هناك، والدخول مع البعض في صراع مرير خرجت منه ولله الحمد منتصراً.ادخل المطبخ.. ولكن• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟•• معتاد لأن طاولة الطعام التي نتناول عليها الوجبات اليومية مع العائلة موجودة داخل المطبخ، فيما الوقت الوحيد الذي أدخل فيه المطبخ هو وقت تناول الوجبة ولا أجيد -مع الأسف- أي طبخة.• من تدعو لمائدة الإفطار؟•• لا أحب أن أكون ضيفاً أو مضيفاً في رمضان، فأنا أحب تناول الإفطار مع عائلتي فقط.• ما هي الوجبات المفضلة؟•• السمبوسة والشوربة.• كيف تقضي يوم الصيام؟•• كما قلت إن شهر رمضان لا يختلف عندي عن بقية الشهور من الناحية العملية، وأضف على ذلك أنني أخصص وقتاً لقراءة القرآن الكريم، وتدبر معانيه بعد صلاتي الظهر أو العصر من كل يوم.