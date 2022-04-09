تقوم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه بتنفيذ مشروع إفطار صائم منذ أكثر من 10 سنوات، وفي هذا العام 1443 تم تنفيذه وفقا للشروط والضوابط المطلوبة من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ شُكلت لجنة للإشراف على المشروع من قِبَل مجلس إدارة الجمعية، وإدارة مالية لدعم كل ما يتعلق بالمشروع من متطلبات، ويتم توزيع الوجبات التي تصل إلى 1000 وجبة في اليوم الواحد بمشاركة فريق الوجه التطوعي بمساجد المحافظة ومنافذ توزيع على الطريق الدولي، كما تم توزيع 300 سلة رمضانية على الجاليات مقدمة من مؤسسة الغويري الخيرية.

وفي ذات الإطار بحسب حديث رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالجليل بن بكر الفقيه لـ«عكاظ» أسلم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المبارك 7 مُقيمين، بعد حضورهم للدورات المُكثفة والكلمات الدعوية المؤثرة التي تنفذها الجمعية للدُعاة المُصرح لهم، مع توزيع عدد من المصاحف للجاليات المسلمة مترجمة بعدة لغات.