رفع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وقطاع حجاج الداخل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بعد رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يؤكِّد حرصها على انتظام فريضة الحج، واهتمامها بتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسكه، في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة والأمن والأمان.

وأكد رئيس المجلس المكلف الدكتور ساعد الجهني جاهزية جميع شركات قطاع حجاج الداخل البالغ عددها نحو 184 شركة وطنية، لخدمة حجاج الداخل في هذا الموسم، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وبذل أقصى الجهود وحشد جميع الطاقات البشرية وتسخير كل الإمكانات المادية والتقنية، لتحقيق تطلعات القادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الحج، ولترجمة أهداف «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030 الطموحة، وذلك لما تملكه هذه الشركات من كوادر مؤهلة، وخبرات ميدانية عريضة مكتسبة، وممارسات طويلة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).