استضافت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» مؤخراً اللقاء الرمضاني واجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمؤسسات الأهلية الوطنية، بدعوة من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر البدر في مقر المؤسسة الرئيس.

وأقيم اجتماع الطاولة المستديرة الثالث بهدف تعزيز التواصل بين المؤسسات الأهلية الوطنية، ومتابعة سير أعمال فرق العمل من منسوبي هذه المؤسسات، حيث استعرض الاجتماع خطة عمل الفريق الفني، ومخرجات فريق تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، إضافة إلى استعراض مخرجات فريق الملتقى السنوي، حيث طرحوا خططًا ومشاريع تهدف إلى تحقيق غاية اجتماع الطاولة المستديرة، كما جرى التداول في آلياتها والتصويت عليها، قبل أن تقرر كخطة عمل تتابع بشكل دوري من قبل أعضاء الاجتماع الدوري.

من جهته أشاد الدكتور البدر، بجهود قادة منظمات القطاع غير الربحي التي نتج عنها زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بثمانية مليارات ريال سنويًا، حسب آخر تقرير أصدرته مؤسسة الملك خالد لرصد أداء القطاع الخيري ومتابعة نموه واستقراره.

يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة للمؤسسات الأهلية الوطنية الذي عُقد في نسخته الثالثة، يقام بشكل دوري لمناقشة المبادرات التنفيذية والتشاركية للدفع بالدور التنموي المنشود من القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور المؤسسات الأهلية السعودية في تمكين الشباب والمرأة وفئات المجتمع كافة.