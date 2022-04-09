أجاب المرور السعودي عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المعتمرون حول دخولهم إلى العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المرور أنه لا يمكن للمعتمر المصرح له بالعمرة من تطبيق «اعتمرنا»، الوصول إلى المنطقة المركزية في الحرم المكي بمركبته الخاصة، إلا في حال وجود حجز موقف خاص لمركبته في مقر إقامته، مع إبراز ما يثبت ذلك.

وأفاد بأنه تم تخصيص «5» مواقف آمنة للمركبات للقادم من خارج مكة في مداخل مكة، واستخدام حافلات النقل الترددي للحرم المكي، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال مسح الباركود المحدد لكل موقف «مرفق»، وأهالي مكة يمكن الوصول إلى المواقف والمحطات الداخلية، وعددها «9».

وبين أنه لا توجد رسوم على المواقف المخصصة لوقوف المركبات، موضحا أنها خدمة مجانية لمركبات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة.

وأشار إلى أنه يسمح بدخول مركبات النقل الخاص (سيارات الأجرة)، لإيصال المعتمرين المصرح لهم بالعمرة لمقر إقامتهم ودخول المنطقة المركزية في الحرم المكي.

ونبه المرور أنه سوف يتم مخالفة من يضبط قادما للعمرة دون تصريح بغرامة مالية قدرها «10000» ريال.