كثفت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال جميع متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ، والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين وزوار هذه المواقع.

واستمرت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لرفع مستوى الوقاية وخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، والحد من وقوع الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.