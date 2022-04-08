نفذت بلدية بني سعد جنوب الطائف خلال اليومين الماضيين وطوال أيام رمضان عددا من الجولات على الأسواق والمحلات التجارية في مركز السحن ببني سعد؛ وذلك لرصد كافة المخالفات خلال شهر رمضان المبارك والتأكد من تنفيذ الإجراءات الصحية والتقيد بالنظافة العامة.

كما ساهمت البلدية في تحسين المشهد الحضري على الطرقات والعديد من المواقع التي يرتادها الزوار والمواطنون، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها البلدية بمتابعة رئيس البلدية ماجد بن عبدالرحمن الزايدي عن رفع 1532 من مخلفات البناء والهدم و622 مترا لإزالة الكتابات المشوهه على الجدران ومعالجة وضع حاويات النظافة بعدد 100 حاوية ودهان البردورات والخطوط الأرضية بعدد 3794، ومعالجة 63 مترا من الأرصفة المتهالكة، وعدد 32 لصيانة أعمدة الإنارة واللوحات اللاصقة عليها، وتم إزالة 18 حاجز حفريات في بني سعد.

وتسعى بلدية بني سعد من خلال خططها القادمة لتوسيع الاستثمار في عدد من المواقع واللقاء بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين كذلك السعي لجعلها مقصدا سياحيا من خلال عدد من الحدائق المنفذة والجاري تنفيذها على الطريق.

ووضعت بلدية بني سعد في خططها إيصال الخدمات الأسفلتية للمواقع التي تحتاج الخدمة حسب المتوفر من كميات الأسفلت.

يذكر أن بلدية بني سعد تخدم أكثر من 300 قرية.