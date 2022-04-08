تنطلق مساء اليوم (الجمعة) 7 رمضان 1443هـ الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامتها؛ امتدادًا لحرصه على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

وسيتم نقل وقائع الحملة الوطنية للعمل الخيري على الهواء مباشرةً ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساءً، من خلال استوديوهات قناة الإخبارية، بربط مُباشر من مقر الحملة في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وتأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثاني على التوالي، امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر الإحسان والعطاء، حيث استُهلّت الحملة الأولى في رمضان المنصرم بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.

وحظيت منصة إحسان بالمزيد من الخدمات والبرامج والمزايا التي توالى إصدارها على امتداد العام، بما ساهم في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

ويمكن للمتبرعين تقديم تبرّعاتهم على مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000، بالإضافة إلى تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa.

كما يمكن متابعة بث إطلاق الحملة على الهواء مباشرة عبر قناة الإخبارية وحسابها على (يوتيوب)، وعلى حساب منصة إحسان على (تويتر).

يُذكر بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا، بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء، وتصدّرها للمرتبة الـ50 في مجال العطاء الخيري.