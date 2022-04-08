رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، وتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعد آل الشيخ المشروع امتداداً لعناية القيادة الرشيدة ببيوت الله لاسيما المساجد التي تحمل عمقاً تاريخياً كمسجد قباء، مؤكدا أن التوسعة ستسهم في التيسير على قاصدي مسجد قباء من أهالي المدينة المنورة وزوارها الذين يتوافدون لزيارة المسجد عملاً بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.